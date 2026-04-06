Нежелание Евросоюза молить о поставках российского газа объяснили

15:28, 6 апреля 2026

Энергетик Фролов: Прогнозы, что ЕС начнет молить Россию о газе, не могли сбыться
Кирилл Луцюк
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Надежды на то, что Европейский союз начнет молить Россию о наращивании поставок газа, не могли сбыться. Об этом заявил заместитель директора института национальной энергетики Александр Фролов. Его процитировало издание «Ридус».

Он отказался показывать пальцем на тех, кто недавно давал такие прогнозы, и призвал обратить внимание на то, что быстрого истощения европейских запасов газа не могло произойти по двум причинам. Во-первых, имеет место сезонное снижение спроса, а летний пик спроса еще не настал. Во-вторых, в марте ЕС в совокупности импортировал такие объемы газа, которые стали самыми высокими за последние четыре года.

Снижение потребления этого энергоносителя в Европе эксперт объяснил не только весенним периодом, но также и тем, что потребители стали переключаться на другие источники энергии.

Что касается нефти, то Фролов напомнил, что для Европейского союза Ближний Восток был не единственным источником поставок. Кроме иракской, кувейтской и саудовской нефти ЕС импортировал ее из Западной и Северной Африки, а также из США и Мексики. При этом из-за перекрытия Ормузского пролива мировой рынок энергоносителей лишился не более десяти процентов довоенного объема поступавшей на него нефти.

В конце марта глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Европа и Великобритания будут умолять Россию возобновить поставки нефти и газа. По его словам, Москва получит немало запросов от Европы на российские энергоресурсы и будет принимать решение, давать или не давать.

