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00:10, 7 июня 2026Мир

Захарова поинтересовалась о планах Румынии закрыть представительство Украины

Захарова спросила, не планирует ли Румыния закрыть представительство Украины
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

После того, как президент Румынии Никушор Дан признал, что дрон, взорвавшийся в порту города Констанца, был украинским, официальный представитель МИД России Мария Захарова задала румынскому внешнеполитическому ведомству несколько вопросов. Дипломат опубликовала их в Telegram.

«Когда планируете закрыть украинское представительство или выслать украинских дипломатов?» — написала она. Кроме того, Захарова спросила, когда последуют извинения перед гражданами Румынии за «бесконечное русофобское вранье», и когда Бухарест перестанет спонсировать Украину.

Ранее Дан сообщил, что взорвавшийся безэкипажный катер входил в группу из четырех нагруженных взрывчаткой украинских дронов, над которыми был потерян контроль.

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