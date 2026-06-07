Захарова поинтересовалась о планах Румынии закрыть представительство Украины

Захарова спросила, не планирует ли Румыния закрыть представительство Украины

После того, как президент Румынии Никушор Дан признал, что дрон, взорвавшийся в порту города Констанца, был украинским, официальный представитель МИД России Мария Захарова задала румынскому внешнеполитическому ведомству несколько вопросов. Дипломат опубликовала их в Telegram.

«Когда планируете закрыть украинское представительство или выслать украинских дипломатов?» — написала она. Кроме того, Захарова спросила, когда последуют извинения перед гражданами Румынии за «бесконечное русофобское вранье», и когда Бухарест перестанет спонсировать Украину.

Ранее Дан сообщил, что взорвавшийся безэкипажный катер входил в группу из четырех нагруженных взрывчаткой украинских дронов, над которыми был потерян контроль.