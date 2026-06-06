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19:38, 6 июня 2026Мир

Взорвавшийся в румынском порту дрон официально признали украинским

Президент Румынии Дан: Взорвавшийся в порту Констанца безэкипажный катер был украинским
Дмитрий Воронин

Фото: Observator Antena1 / Handout via Reuters

Президент Румынии Никушор Дан официально признал, что взорвавшийся накануне в гражданском порту города Констанца безэкипажный катер был украинским. Его высказывания приводит ТАСС.

«Теперь ясно, это был украинский дрон, входивший в группу из четырех нагруженных взрывчаткой украинских дронов, над которыми был потерян контроль», — сказал глава европейского государства на совещании.

По словам Дана, дрон смог приникнуть порт и остаться незамеченным в связи с тем, что речь идет о новой технологии, которая пока лишь осваивается в Румынии.

О самопроизвольном взрыве морского беспилотника стало известно 5 июня. В Вооруженных силах Украины признали потерю управления над четырьмя аппаратами. Первый взорвался в самом порту, второй — в открытом море возле него, а третий и четвертый — примерно в 145 километрах к востоку от Констанцы.

Все это не помешало главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен связать происшествие с действиями России, на что жестко отреагировал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, назвавший брюссельскую чиновницу «термоядерной дурой».

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