Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:30, 6 августа 2026Ценности

Внешний вид Полины Гагариной в купальнике на яхте вызвал споры в сети

Певица Полина Гагарина на фото в купальнике напугала фанатов худобой
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Российская певица Полина Гагарина разместила снимки в откровенном образе и вызвала споры в сети из-за внешнего вида. Кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном фото исполнительница позировала на яхте в цветном раздельном купальнике, демонстрируя рельефный пресс и мышцы. Звезда распустила волосы и надела солнцезащитные очки. При этом она отказалась от макияжа. Известно, что знаменитость отдыхала в Геленджике.

Материалы по теме:
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025

Однако некоторых фанатов напугала худоба певицы, о чем они заявили в комментариях под постом. «Суповой набор», «Ну почему все такие худые», «Оземпиковая вечеринка», — написали они.

«Эти рельефы...», «Шикарно выглядите, Полина», «Как всегда лучшая во всем», — возразили другие.

В марте Полина Гагарина нарядилась в крафтовую бумагу. Исполнительница обернулась в наряд из необычного материала, надев под него бюстгальтер телесного оттенка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Ракетную опасность объявили в российском регионе в 1300 километрах от границы с Украиной
    Пентагон проведет экстренное совещание
    Бывшему вице-премьеру Украины избрали меру пресечения
    Бывший футболист сборной России решил избавиться от элитного жилья в Москве
    Обыски у собиравших информацию о бойцах СВО подростках попали на видео
    Внешний вид Полины Гагариной в купальнике на яхте вызвал споры в сети
    «Птиц Мадьяра» уничтожили авиаударом
    Популярный российский комик рассказал о психическом расстройстве
    Россияне обогнали европейцев по визитам на курорт Турции
    Стали известны подробности о поиске пропавших без вести жителей Курской области
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok