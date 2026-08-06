Внешний вид Полины Гагариной в купальнике на яхте вызвал споры в сети

Певица Полина Гагарина на фото в купальнике напугала фанатов худобой

Российская певица Полина Гагарина разместила снимки в откровенном образе и вызвала споры в сети из-за внешнего вида. Кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном фото исполнительница позировала на яхте в цветном раздельном купальнике, демонстрируя рельефный пресс и мышцы. Звезда распустила волосы и надела солнцезащитные очки. При этом она отказалась от макияжа. Известно, что знаменитость отдыхала в Геленджике.

Однако некоторых фанатов напугала худоба певицы, о чем они заявили в комментариях под постом. «Суповой набор», «Ну почему все такие худые», «Оземпиковая вечеринка», — написали они.

«Эти рельефы...», «Шикарно выглядите, Полина», «Как всегда лучшая во всем», — возразили другие.

В марте Полина Гагарина нарядилась в крафтовую бумагу. Исполнительница обернулась в наряд из необычного материала, надев под него бюстгальтер телесного оттенка.