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11:18, 6 августа 2026 (обновлено: 11:27, 6 августа 2026)Россия

Осколки беспилотника ВСУ влетели в квартиру жилого дома в российском регионе

Никитин: Ребенок и трое взрослых пострадали при атаке ВСУ в Нижегородской области
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталия Макарова / Коммерсантъ

Один ребенок и трое взрослых пострадали при атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Нижегородской области. Как отметил губернатор российского региона Глеб Никитин в Telegram-канале, осколки сбитого вражеского устройства влетели в окно квартиры, где находились люди.

Никитин разъяснил, что после радиоподавления один из дронов врезался в дерево, из-за чего сдетонировала боевая часть. Попавшие в квартиру осколки спровоцировали пожар.

Раненым медики оказали помощь на месте. Где именно произошла украинская атака, нижегородский глава не уточнил.

До этого стало известно, что четыре девушки пострадали при ударе дрона ВСУ в Брянской области.

Еще раньше Минобороны России докладывало об уничтожении в ночь на 6 августа 605 беспилотников ВСУ над 19 регионами. Цели были поражены в Ярославской, Калужской, Рязанской, Тамбовской, Тульской и Орловской областях, в Крыму, Краснодарском крае и других субъектах.

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