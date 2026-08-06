Вслед за вчерашними массированными ударами по логистическим центрам в Киеве и области Вооруженные силы (ВС) России приступили к уничтожению помогающей снабжению украинской армии вооружением и топливом инфраструктуре.
Вечером накануне в Черном море, южнее и восточнее Одессы, ударные беспилотники поразили два сухогруза, доставлявших военные грузы для Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказали в Минобороны. Также удар был нанесен по автозаправочной станции (АЗС) в Никополе Днепропетровской области — ее использовали для снабжения армии топливом. Кроме того, ВСУ лишаются электроснабжения — ВС России поразили электроподстанцию ПС-150 «Богдановская» в Покрове той же области. Она обеспечивала электроснабжение, включая движение электропоездов, которые снабжали украинских военных.
В том числе ударные беспилотники атаковали складские и производственные помещения Запорожского завода потребительских товаров.
Идет активное наступление на нескольких направлениях
В ходе наступления на добропольском направлении российские бойцы гвардейского 102-го полка 150-й мотострелковой дивизии продолжают массово уничтожать солдат противника, в том числе при помощи дронов.
150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия также продолжает громить ВСУ, наступая на Донбассе.
Подразделения группировки войск «Центр» ведут работу в ранее взятом под контроль Красноармейске. ВС РФ атакуют в районах Гришино, Новоалександровки, Родинского и Дорожного, а также уничтожают пехоту и технику ВСУ в Димитрове и в Днепропетровской области.
Авиация ударила по «Птицам Мадьяра»
В подконтрольном Киеву Херсоне российская авиация нанесла удар по подземной базе ВСУ, где размещались бойцы взвода «Птицы Мадьяра». По месту была сброшена авиабомба ФАБ-500.
В результате удара ВСУ потеряли более взвода живой силы. Не исключено, что среди жертв могут оказаться и иностранные специалисты. Также армия Украины лишилась около двух тонн боеприпасов, оборудования РЭБ, РЭР и устройств для запуска дронов.
Помимо этого сразу несколько пунктов управления БПЛА разнесли вместе с оборудованием и солдатами противника в районе Алексеево-Дружковки в ДНР. Их укрытие в жилой постройке удалось вычислить по взлетам и посадкам дронов.
Также армия России поразила цели в Харьковской, Сумской и Черниговской областях Украины.
В Киеве жалуются из-за успехов России
По словам бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, на данный момент российская сторона нашла противодействие практически всему вооружению НАТО, переданному Киеву.
Украина применила все виды вооружений, кроме разве что "Томагавков", ядерного оружия, авианосцев и F-35, которые есть на вооружении НАТО, и применила доктрины их использования. Ресурс исчерпан. РФ на все это нашла противодействие