Вслед за логистическими центрами на Украине уничтожены АЗС и электроподстанция. В Киеве заявляют, что их ресурс исчерпан

Минобороны: ВС России атаковали два судна с грузом для ВСУ в Черном море

Вслед за вчерашними массированными ударами по логистическим центрам в Киеве и области Вооруженные силы (ВС) России приступили к уничтожению помогающей снабжению украинской армии вооружением и топливом инфраструктуре.

Вечером накануне в Черном море, южнее и восточнее Одессы, ударные беспилотники поразили два сухогруза, доставлявших военные грузы для Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказали в Минобороны. Также удар был нанесен по автозаправочной станции (АЗС) в Никополе Днепропетровской области — ее использовали для снабжения армии топливом. Кроме того, ВСУ лишаются электроснабжения — ВС России поразили электроподстанцию ПС-150 «Богдановская» в Покрове той же области. Она обеспечивала электроснабжение, включая движение электропоездов, которые снабжали украинских военных.

В том числе ударные беспилотники атаковали складские и производственные помещения Запорожского завода потребительских товаров.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Идет активное наступление на нескольких направлениях

В ходе наступления на добропольском направлении российские бойцы гвардейского 102-го полка 150-й мотострелковой дивизии продолжают массово уничтожать солдат противника, в том числе при помощи дронов.

150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия также продолжает громить ВСУ, наступая на Донбассе.

Подразделения группировки войск «Центр» ведут работу в ранее взятом под контроль Красноармейске. ВС РФ атакуют в районах Гришино, Новоалександровки, Родинского и Дорожного, а также уничтожают пехоту и технику ВСУ в Димитрове и в Днепропетровской области.

Авиация ударила по «Птицам Мадьяра»

В подконтрольном Киеву Херсоне российская авиация нанесла удар по подземной базе ВСУ, где размещались бойцы взвода «Птицы Мадьяра». По месту была сброшена авиабомба ФАБ-500.

В результате удара ВСУ потеряли более взвода живой силы. Не исключено, что среди жертв могут оказаться и иностранные специалисты. Также армия Украины лишилась около двух тонн боеприпасов, оборудования РЭБ, РЭР и устройств для запуска дронов.

Помимо этого сразу несколько пунктов управления БПЛА разнесли вместе с оборудованием и солдатами противника в районе Алексеево-Дружковки в ДНР. Их укрытие в жилой постройке удалось вычислить по взлетам и посадкам дронов.

Также армия России поразила цели в Харьковской, Сумской и Черниговской областях Украины.

В Киеве жалуются из-за успехов России

По словам бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, на данный момент российская сторона нашла противодействие практически всему вооружению НАТО, переданному Киеву.