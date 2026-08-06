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12:21, 6 августа 2026 (обновлено: 12:26, 6 августа 2026)Бывший СССР

Глава МИД Украины назвал условие возобновления переговоров с Россией

Глава МИД Украины Сибига: Динамику переговорам может дать лишь встреча Зеленского и Путина
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине можно оживить только с помощью личной встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, передает «Укринформ» в Telegram.

«Настоящую динамику, настоящие усилия переговорному процессу может дать только встреча между Зеленским и Путиным», — высказался глава украинского МИД.

По его словам, возможность организации подобной встречи обсуждалась на последней встрече Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Сибига подчеркнул, что в настоящий момент формат трехсторонних переговоров с участием Украины, России и США находится «на паузе». Дипломат добавил, что Киев в настоящий момент ожидает визита американской переговорной команды, не назвав конкретных сроков.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио пошутил о межгалактических проблемах в ответ на вопрос про урегулирование конфликта на Украине. Так дипломат высказался о возможности обсуждения Украины с новым главой МИД Великобритании Эдом Милибэндом.

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