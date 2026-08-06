Нелюбовь растениями жары объяснили

Доцент Абрамова: Жара больше 30 градусов делает томаты и перец стерильными

Перец и томаты не любят жару, сбрасывая цветки при определенной температуре, рассказала «Газете.Ru» кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского ГАУ Галина Абрамова.

При превышении уровня температур в 30-32 градуса у перца и 32-33 градусов у томата пыльцевые зерна стерилизуются: белки и ферменты внутри них денатурируют примерно так же, как сворачивается яичный белок на сковороде. Внешне пыльца выглядит нормально, но цветок опадает через два-четыре дня. При этой же температуре пересыхает рыльце пестика.

Параллельно запускается второй механизм. Из-за недостатка влаги растение переходит в режим выживания и сбрасывает завязи как энергетически затратные органы.

Поэтому в жаркий день для растений в теплице необходимо проветривание, затенение кровли и увлажнение дорожек. В открытом грунте в период цветения может помочь внекорневая подкормка бором. После спада жары растения возобновляют цветение через десять-четырнадцать дней, если корневая система не пострадала от перегрева почвы. «Мульчирование приствольного круга решает именно эту задачу», — заключила Абрамова.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина заявила, что новой волны жары в Москве в течение августа не ожидается.