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12:40, 6 августа 2026Россия

БПЛА ВСУ атаковали Ярославль. Произошел пожар на крупном НПЗ

В Ярославской области произошло возгорание на НПЗ из-за падения обломков дронов ВСУ
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

В результате самой массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ярославскую область в регионе возник пожар. По данным губернатора Михаила Евраева, обломки украинских дронов попали в резервуары нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), что повлекло за собой возгорание.

Кроме того, сообщается о пострадавших — осколочные ранения получили четыре человека. В больницы на обследование увезли двух женщин и мужчину, еще одного мужчину осмотрели на месте, помощь врачей ему не понадобилась. Жертв, как уточнил глава региона, нет.

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

ВСУ выпустили по региону 93 дрона

В общей сложности над Ярославской областью были сбиты 93 БПЛА. Отбой беспилотной опасности был объявлен в 11:36 по московскому времени.

Эту атаку власти окрестили самой массовой. Помимо пожара на НПЗ, из-за упавших обломков произошло возгорание трех частных домов, оказались выбиты стекла в нескольких многоквартирных домах и повреждены личные авто местных жителей. Идет ликвидация последствий.

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Также утром было перекрыто движение по трассе М-8 в сторону Москвы. Ограничения сняли почти к 9 утра, движение на участке в данный момент полностью восстановлено.

Названо место запуска дронов по Ярославской области

Как считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, дроны по Ярославской области, что в сотнях километров от границы, вероятно, запускались из Черниговской области.

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

«Я убежден: все эти направления — ярославское, московское, весь центральный регион — [дроны] летят из Черниговской и Сумской областей», — пояснил он.

Аналитик добавил, что для таких налетов ВСУ используют дроны типа FP-1 и «Лютый». Снизить интенсивность украинских атак, по его мнению, помогут систематические удары по логистическим узлам и местам сборки беспилотников на территории республики.

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