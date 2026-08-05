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23:53, 5 августа 2026 (обновлено: 00:04, 6 августа 2026)Россия

ВСУ атаковали Курскую область. Один человек погиб, шесть пострадали. Что известно на данный момент?

Губернатор Хинштейн: В Курской области мужчина погиб при атаке БПЛА, пострадали 6 человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами Курскую область, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, в результате атаки БПЛА на частный дом в селе Козыревка Большесолдатского района скончался 57-летний мужчина. «Выражаю искренние соболезнования семье», — написал Хинштейн.

Глава региона сообщил, что еще шесть человек ранены, трое из них в тяжелом состоянии.

«Раненым на месте оказывается первая помощь. Готовим их к эвакуации в Курск», — заявил Хинштейн.

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Днем в регионе была объявлена ракетная опасность

Днем 5 августа в Курской области была объявлена ракетная опасность. Сообщение появилось в 12:45. Местных жителей призвали оставаться дома либо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Однако спустя 22 минуты в регионе объявили отбой ракетной опасности.

Также Минобороны России сообщило, что в ночь на 5 августа системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили БПЛА над Курской областью. Всего над регионами страны было уничтожено 475 беспилотников. Атакам также подверглись территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Крыма, Татарстана и Краснодарского края.

ВС России нанесли удар по складам в Киеве и судам в портах Одессы

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 5 августа нанесли массированный удар по складам и логистическим центрам в Киеве и области, через которые ВСУ получали оружие, военные грузы и беспилотники. Кроме того, были атакованы суда в районе Одессы.

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Российская армия выпустила по Киеву минимум 30 ракет за 20 минут. По словам местных жителей, во время массированной атаки они не видели работы ПВО Patriot.

Позже стало известно, что в пригороде Киева под удар попал логистический центр «МЛП-Чайка» площадью 100 тысяч квадратных метров. Там собирали и хранили дальнобойные беспилотники, которые запускались с соседнего аэродрома. После прилета здесь вспыхнул серьезный пожар с последующей вторичной детонацией боеприпасов.

В Оболонском районе были атакованы склады транспортно-логистического центра «Транс-Логистик» с военным имуществом. В Киевской области удар пришелся по складам центра «Калиновка», где находилось имущество украинской армии, а также по логистическим центрам «Терминал Бровары» и «Бровары».

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