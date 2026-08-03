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12:11, 3 августа 2026Россия

ВСУ атаковали Геленджик. Есть жертвы, пострадали дети

Кондратьев: Под Геленджиком 3 человека погибли при атаке дрона ВСУ, пострадали дети
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

ВСУ атаковали дронами Краснодарский край. В селе Архипо-Осиповка, что под Геленджиком, из-за падения обломков БПЛА погибли три человека.

Еще 13, по данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, пострадали. Среди них есть дети. По словам главы региона, атака велась на гражданскую инфраструктуру. «Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Поручил главе Геленджика Алексею Богодистову оказать всю необходимую поддержку пострадавшим и семьям погибших», — добавил Кондратьев.

Обломки украинских БПЛА

Обломки украинских БПЛА

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Угрозу атаки БПЛА в Геленджике сняли двумя часами ранее

Об опасности атаки БПЛА в Геленджике проинформировали в три часа ночи. Позднее жителей предупреждали, что громкие звуки связаны с работой средств ПВО.

Около 9 часов утра угроза была снята. Для жителей и гостей курорта опасности нет, информировал Богодистов. Сообщение о погибших же появилось спустя два часа.

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Очевидцы описали обстановку на пляже в момент атаки

По словам местных жителей, БПЛА видели в районе одного из пляжей в Архипо-Осиповке. При этом звука сирен не было.

Очевидец рассказал, что в момент атаки был на пляже. «Уже не успевали уйти, спрятались за уступом, накрылись лежаками, не увидели, где взорвался», — добавил он. Другой отдыхавший на побережье уточнил, что уже из дома «услышал канонаду выстрелов, будто из пулемета, и взрыв».

Еще один оказавшийся неподалеку отдыхавший сообщил, что, подъезжая к пляжу в селе, видел толпы уходящих с берега, а другие рассказали, что там «упал дрон, видели мужика с окровавленным плечом».

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Четверо пострадали в крае при падении обломков БПЛА 30 июля

30 июля в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края на одном из предприятий четыре человека пострадали при падении обломков дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Трем из них понадобилась госпитализация. Кроме того, в результате падения обломков беспилотников возникло возгорание.

Ранее, 25 июля, в станице Раевской под Новороссийском из-за падения обломков беспилотника произошел пожар в частном доме.

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