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13:17, 3 августа 2026 (обновлено: 13:24, 3 августа 2026)Россия

Число жертв удара ВСУ по Геленджику выросло

Число жертв удара ВСУ по Геленджику достигло четырех
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Число жертв удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Геленджику выросло и достигло четырех. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

Среди жертв есть один ребенок. При атаке также пострадали десять человек, включая двух детей. Двух взрослых и одного ребенка уже доставили в больницу.

«По поручению губернатора на место направили специализированную бригаду медицины катастроф», — говорится в сообщении.

Об ударе по Геленджику стало известно ранее 3 августа. Тогда обломки украинского беспилотника упали в селе Архипо-Осиповка. Изначально губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о трех жертвах атаки.

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