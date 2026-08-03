Число жертв удара ВСУ по Геленджику выросло

Число жертв удара ВСУ по Геленджику достигло четырех

Число жертв удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Геленджику выросло и достигло четырех. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

Среди жертв есть один ребенок. При атаке также пострадали десять человек, включая двух детей. Двух взрослых и одного ребенка уже доставили в больницу.

«По поручению губернатора на место направили специализированную бригаду медицины катастроф», — говорится в сообщении.

Об ударе по Геленджику стало известно ранее 3 августа. Тогда обломки украинского беспилотника упали в селе Архипо-Осиповка. Изначально губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о трех жертвах атаки.