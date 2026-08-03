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14:07, 3 августа 2026Экономика

Вероятность возникновения супер-Эль-Ниньо в этом году оценили

Ученый Хамид: Супер-Эль-Ниньо в 2026 году не ожидается
Виктория Клабукова

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

В этом году планету скорее всего не настигнет Супер-Эль-Ниньо. Вероятность того, что климатическое явление разовьется до фантастических масштабов, в беседе с агентством РИА Новости оценил профессор отделения компьютерных наук и инженерии Университета Айдзу Саджи Хамид.

По расчетам ученого, в 2026 году ожидающаяся Южная осцилляция не достигнет рекордных масштабов. «Я провел быстрый анализ доступных данных за 2026 год и достаточно уверен в своем мнении, что Эль-Ниньо 2026 года не перерастет в супер-Эль-Ниньо», — заявил Хамид.

Супер-Эль-Ниньо отличается от категории сильных и очень сильных тем, что провоцирует необычайно мощные осадки в наиболее восточной части Тихого океана. Дожди такой силы способны вызывать наводнения от Перу до Калифорнии. Еще одной чертой, характерной для Супер-Эль-Ниньо является особенно сильное потепление поверхности моря в дальней восточной части тропического Тихого океана. Такой подъем температуры, в частности, фиксировался в 1972, 1982 и 1997 годах. Кроме того, возникновение Супер-Эль-Ниньо обуславливает положительный индоокеанский диполь — колебания температуры в поверхностном слое Индийского океана. Без этого до приставки «супер» Эль-Ниньо развиться не может.

Эль-Ниньо — циклический погодный феномен, характеризующийся повышением температуры поверхности экваториальной части Тихого океана. Это способствует резкому повышению глобальных температур и росту числа экстремальных погодных условий по всему миру — от наводнений до засух.

Ранее климатологи спрогнозировали, что Эль-Ниньо достигнет своего пика к декабрю 2026 года. Такое усиление подразумевается классическим сценарием: феномен набирает максимальную силу к зиме и в Северном полушарии затухает к ее концу или весне (с февраля по май).

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