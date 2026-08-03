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Силовые структуры
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16:15, 3 августа 2026 (обновлено: 16:44, 3 августа 2026)Силовые структуры

Россиянина заставили лечь в яму и помолиться перед жестокой расправой

Самарец получил пожизненный срок за убийство свидетеля по своему делу
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Самарский областной суд»

Самарский областной суд вынес приговор в отношении ранее судимого мужчины Смирнова, который жестко расправился со свидетелем по уголовному делу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Смирнов был осужден в 2008 году за разбойное нападение. Когда он освободился, то решил отомстить свидетелю по своему делу. Для этого злоумышленник приобрел пневматический пистолет и подыскал сообщника для совершения преступления. Вместе они разыскали свидетеля в селе Владимировка, загрузили его в угнанный фургон и привезли к подготовленной для него яме. Мужчину заставили лечь в эту яму, помолиться и выбрать способ расправы. После этого Смирнов выстрелил в него девять раз. Далее преступники скрылись, но чуть позже вновь вернулись на место расправы уже на другом угнанном автомобиле. Они засыпали тело землей и уехали.

Суд признал Смирнова виновным по ряду уголовных статей и приговорил к пожизненному лишению свободы. Его сообщник, который принимал участие в расправе, получил девять лет колонии.

Ранее в Солнечногорске задержали мужчину, который напал с ножом на двух человек. Одного из потерпевших спасти не удалось.

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