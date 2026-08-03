Вооруженные силы (ВС) России ударили по порту в городе Николаеве. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ пишет РИА Новости.
Уточняется, что атаки велись с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате ударов оказались поражены два корабля, которые осуществляли разгрузку военных грузов.
Каких-либо других подробностей об ударах в оборонном ведомстве не привели.
Ранее стало известно, что в ночь на понедельник, 3 августа, системы ПВО сбили над регионами России 131 беспилотник ВСУ. Под удары попали территории 11 российских регионов — Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, а также Тульской областей, Краснодарского края и Республики Крым.