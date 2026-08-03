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17:10, 3 августа 2026 (обновлено: 17:18, 3 августа 2026)Россия

Россия нанесла удар по Николаеву

Минобороны: ВС России нанесли удар по судам в порту Николаева
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России ударили по порту в городе Николаеве. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ пишет РИА Новости.

Уточняется, что атаки велись с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате ударов оказались поражены два корабля, которые осуществляли разгрузку военных грузов.

Каких-либо других подробностей об ударах в оборонном ведомстве не привели.

Ранее стало известно, что в ночь на понедельник, 3 августа, системы ПВО сбили над регионами России 131 беспилотник ВСУ. Под удары попали территории 11 российских регионов — Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, а также Тульской областей, Краснодарского края и Республики Крым.

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