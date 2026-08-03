Российские палеонтологи нашли останки предков мамонта возрастом 1,4 миллиона лет

Палеонтологи нашли на берегу Азовского моря останки таманских слонов

Российские палеонтологи нашли на берегу Азовского моря останки таманских слонов — древних предков мамонта возрастом около 1,2-1,4 миллиона лет. Об этом сообщается в Telegram-канале Южного научного центра Российской академии наук.

Ученые из Санкт-Петербурга, Москвы, Ставрополя и Екатеринбурга проводили раскопки в рамках изучения археолого-палеонтологического памятника Богатыри/Синяя Балка на Таманском полуострове в Краснодарском крае.

По словам руководителя экспедиции, кандидата биологических наук Вадима Титова, в этом году палеонтологам удалось выкопать и снять части от шести черепов слонов. Их реставрация и хранение будут проходить в Азовском музее-заповеднике. Титов добавил, что экспедиция проводилась при поддержке гранта Российского научного фонда.

Ранее на Ямале археологи нашли легендарное древнее поселение Пантуев городок (Воксар-вож), которое столетиями безуспешно искали исследователи. Его обнаружили именно в том районе, на который указывали исторические источники.

