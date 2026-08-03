Москвичей предупредили об аномалии в начале августа

Синоптик Позднякова: Температура в начале августа будет выше климатической нормы

Температура воздуха в первую неделю августа в Москве окажется выше климатической нормы. Об аномальной жаре жителей столицы предупредила главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова в беседе с RTVI.

По словам синоптика, жара продержится всю рабочую неделю. Во вторник, 4 августа, воздух прогреется до плюс 25-27 градусов, а в среду — до плюс 26-28. Самыми жаркими днями станут четверг и пятница, когда температура поднимется до 27-29 градусов тепла. Причина такой погоды — ветер, сменивший направление.

«Ветер сменит направление на западное, то есть температура воздуха практически до конца недели у нас будет выше климатической нормы, где-то на пару-тройку градусов», — объяснила Позднякова. Она добавила, что во второй половине недели в городе могут пойти дожди, однако кратковременные и локальные.

Ранее в МЧС призвали москвичей соблюдать осторожность со среды по пятницу, 5-7 августа, так как в эти дни ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха до плюс 30-32 градусов.