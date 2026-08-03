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19:23, 3 августа 2026 (обновлено: 19:30, 3 августа 2026)Экономика

Москвичей предупредили об аномалии в начале августа

Синоптик Позднякова: Температура в начале августа будет выше климатической нормы
Александра Качан (Редактор)

Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

Температура воздуха в первую неделю августа в Москве окажется выше климатической нормы. Об аномальной жаре жителей столицы предупредила главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова в беседе с RTVI.

По словам синоптика, жара продержится всю рабочую неделю. Во вторник, 4 августа, воздух прогреется до плюс 25-27 градусов, а в среду — до плюс 26-28. Самыми жаркими днями станут четверг и пятница, когда температура поднимется до 27-29 градусов тепла. Причина такой погоды — ветер, сменивший направление.

«Ветер сменит направление на западное, то есть температура воздуха практически до конца недели у нас будет выше климатической нормы, где-то на пару-тройку градусов», — объяснила Позднякова. Она добавила, что во второй половине недели в городе могут пойти дожди, однако кратковременные и локальные.

Ранее в МЧС призвали москвичей соблюдать осторожность со среды по пятницу, 5-7 августа, так как в эти дни ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха до плюс 30-32 градусов.

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