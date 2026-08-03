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20:16, 3 августа 2026Ценности

Фанатка Димы Билана указала на неожиданный плюс в его концерте на фоне критики

Фанатка певца Димы Билана обратила внимание на его штаны на концерте в Москве
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @milencheek

Фанаты российского певца Димы Билана указала на неожиданный плюс в его концерте, который прошел на «ВТБ Арене» в Москве, на фоне критики. Видео она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Пользовательница сети с никнеймом @milencheek опубликовала видео с выступления 44-летнего поп-исполнителя. На нем он запечатлен стоящим на высокой платформе, из-за которой обзор некоторым поклонникам в танцевальной зоне был ограничен. На размещенных кадрах видно, что артист предстал перед зрителями в рубашке, жакете и штанах с низкой посадкой. «Ну не знаю, мне с фан зоны иногда было видно даже чуть больше, чем я заплатила», — пошутила девушка.

Видео набрало 570 тысяч просмотров. Фанатки, которые побывали на концерте Билана, также обратили внимание на эту деталь в его наряде. «Я не пойму, вы хвастаетесь?», «А мы с девочками прям ждали, чтобы они случайно свалились с него», «Мы тоже оценили. Требуем еще!», «Но мы-то с вами знаем, что так было задумано», «На ремень очень большие надежды», — делились они своими впечатлениями.

Ранее Дима Билан обратился к зрителям после критики его шоу. Комментируя ситуацию, певец подчеркнул, что его концерт был инновационным и включал в себя сложные технологичные решения. Он пояснил, что подобные новшества не всегда работают идеально с первого раза.

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