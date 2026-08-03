Мерцу угрожает отставка. Как его уход с поста канцлера Германии повлияет на отправку западных войск и военной помощи на Украину?

Политолог Соколов: Земельные выборы в Саксонии-Анхальт станут рубежом для карьеры Мерца

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц может уйти в отставку в случае победы крайне правой партии «Альтернатива для Германии» на региональных выборах в земле Саксония-Анхальт в начале сентября, что ставит под угрозу существование «коалиции желающих» по отправке миротворческого контингента на Украину. С такой оценкой в беседе с «Лентой.ру» выступил старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.

[При таком сценарии] политика «брандмауэра», бойкота «Альтернативы для Германии», которую продвигал Фридрих Мерц, проваливается, что является существенным поводом для его отставки Артем Соколов старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО

30 июля издание Der Spiegel заявило со ссылкой на источники в руководстве правящего Христианско-демократического союза (ХДС) о возможной отставке Мерца до Рождества по григорианскому календарю (25 декабря). По данным издания, нынешний канцлер стремительно теряет авторитет среди соратников, о чем свидетельствуют насмешки в его адрес со стороны однопартийцев.

При этом издание The Telegraph предположило, что отставка Мерца может привести к «медленной смерти» формата «коалиции желающих». Как отмечают авторы, уход политика с поста канцлера ФРГ приведет к ослаблению влияния сторонников размещения западных войск на украинской территории: Кир Стармер отказался 22 июня от должности премьер-министра Великобритании на фоне падения рейтингов, а президент Франции Эммануэль Макрон должен оставить пост в мае 2027 года по истечении срока.

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, Берлин, 14 апреля 2026 года Фото: Nadja Wohlleben / Getty Images

Как Мерц оказался под угрозой отставки?

Как пишет Bild, Мерц может подать в отставку уже в сентябре по итогам выборов в земле Саксония-Анхальт из-за ожидаемой победы «Альтернативы», которая может набрать абсолютное большинство голосов и сформировать региональное правительство самостоятельно или же в союзе с партией «Союз Сары Вагенкнехт». Рейтинги правой партии в регионе составляют около 40 процентов за месяц до выборов.

28 % составляет рейтинг популярности «АдГ» на общенациональном уровне. Только 21 процент опрошенных поддержал правящий блок ХДС/ХСС, еще 12 процентов выбрали входящую в правящую коалицию Социал-Демократическую партию Германии

Как утверждает The Telegraph, правительство Германии готовит секретный план на случай прихода «АдГ» к власти в восточных землях и возможного блокирования ими передвижения войск НАТО. По информации издания, Берлин планирует вмешаться в полномочия региональных правительств и рискует нарушить Основной закон ФРГ.

Выборы в Саксонии-Анхальт скорее не катализатор [недовольства Мерцем], а важный рубежный пункт для карьеры Мерца в качестве и руководителя партии, и руководителя немецкого правительства Артем Соколов старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО

По данным опроса социологического института INSA, 75 процентов респондентов высказали недовольство работой Мерца, а поддержали канцлера только 18 процентов опрошенных. В последние недели политик вступил в конфликт с министром транспорта Германии от своей же партии Патриком Шнайдером, а также рядом региональных отделений ХДС.

Только критика. Никакой защиты даже внутри его [Мерца] собственной парламентской группы: почти никто не заступился за него Bild немецкое издание

Артем Соколов назвал следующие причины, побудившие разговоры о возможной отставке Мерца:

уход с поста лидера фракции ХДС/ХСС в бундестаге (парламенте) страны Йенса Шпана из-за скандала вокруг решения завести со своим мужем ( международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ ) ребенка от суррогатной матери в США, несмотря на запрет на суррогатное материнство в Германии;

) ребенка от суррогатной матери в США, несмотря на запрет на суррогатное материнство в Германии; последовавшая чехарда перестановок в правительстве и правящей партии перед началом сезона отпусков;

падение рейтингов канцлера из-за нерешенных проблем социально-экономического развития;

нереализованные обещания стимулировать рост предпринимательства и оптимизировать социальные расходы.

Мерц обещал «осень реформ», потом «весну реформ» и так далее, но пока все его обещания в основном остаются лишь на бумаге или в риторике Артем Соколов старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО

Предвыборное мероприятие партии «Альтернатива для Германии» перед земельными выборами в Саксонии-Анхальт, Магдебург, 18 июля 2026 года Фото: Christian Mang / Reuters

Почему канцлера ФРГ критикуют за позицию по Украине?

Ряд однопартийцев Мерца раскритиковали его и за позицию по урегулированию конфликта на Украине и отношениям с Россией: в частности, член комитета бундестага по внешней политике Родерих Кизеветтер упрекнул канцлера в нежелании бороться со сторонниками переговоров с Москвой, а также в неуверенной позиции относительно помощи Киеву. По его мнению, коалицию сторонников продолжения поддержки помощи Украине должен возглавить аналогичный бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю политик.

Это — не лидерство. Кто тогда поведет Европу? (...) У нас в Европе сейчас нет Черчилля Родерих Кизеветтер член комитета бундестага ФРГ по внешней политике

Критики Мерца в правящей коалиции указывают на нежелание политика передавать Вооруженным силам Украины крылатые ракеты Taurus и захватывать суда так называемого российского теневого флота. Также немецкие политики отмечают отказ канцлера от запрета на передвижение российских дипломатов по территории Европейского союза, а также от закрытия Русского дома в Берлине.

Как уход Мерца повлияет на «коалицию желающих»?

По мнению The Telegraph, уход Мерца с поста ослабит влияние «коалиции желающих», поскольку новый премьер-министр Великобритании Эндрю Бернем специализируется на внутренней политике и практически не имеет внешнеполитического опыта, а президентские выборы во Франции могут закончиться победой либо лидера крайне правого «Национального объединения» Марин Ле Пен, либо ультралевого политика Жан-Люка Меланшона. Как заявили источники издания, офис британского премьера уже начал оценивать влияние их прихода к власти на перспективы помощи Украине. В свою очередь, высокопоставленный западный источник назвал в беседе с Telegraph победу Ле Пен или Меланшона «большой проблемой» для НАТО.

Ужин в рамках саммита «Большой семерки», Эвиан, Франция, 15 июня 2026 года Фото: Christian Hartmann / Reuters

По оценке издания, Мерц мог бы стать единоличным лидером «коалиции желающих», однако его положение остается шатким из-за проблем внутри страны. На авторитет политика в рамках формата также влияет нежелание Берлина отправлять собственные войска на Украину.

Однако, по мнению Артема Соколова, отставка нынешнего канцлера ФРГ не повлияет радикальным образом на функционирование «коалиции желающих». Политолог подчеркнул, что институциональная основа формата строится на убеждении значительной части европейских элит в необходимости дальнейшей военной и финансовой помощи Украине, а также на влиянии определенных групп интересов.

Данный формат в персональном смысле будет серьезным образом изменен, но, наверное, не стоит здесь переоценивать личностный фактор Артем Соколов старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО

При этом эксперт отметил, что официальная позиция ФРГ при Мерце отчасти вызвана его приверженностью трансатлантическим форматам, включая блок НАТО, а также критичным настроем по отношению к России. Он добавил, что сложности с переубеждением политика в его взглядах отчасти влияли на внешнеполитический курс Берлина.

Если это обстоятельство уйдет вместе с Мерцем, то, конечно, откроется определенное окно возможностей для корректировки подхода Берлина в отношении Украины Артем Соколов старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО

Соколов подчеркнул, что на первоначальном этапе Берлин может пойти на создание формата коммуникации с официальными российскими представителями, однако это будет максимальным изменением позиции по отношению к России. По его мнению, приход на пост канцлера ФРГ премьер-министра земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрика Вюста, считающегося наиболее вероятным преемником, не изменит кардинальным образом подход к взаимодействию с Москвой.