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21:47, 3 августа 2026 (обновлено: 21:52, 3 августа 2026)Мир

Трамп заявил о последнем шансе для Ирана

Трамп назвал текущие переговоры последним шансом Ирана заключить сделку с США
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал текущие переговоры с Ираном последней возможностью Тегерана заключить сделку с Вашингтоном. Он заявил об этом в беседе с журналистами, передает РИА Новости.

«Это последний шанс​​​... Это их последняя возможность подписать хороший документ», — сказал Трамп.

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Американский лидер также сообщил, что отмененный удар Соединенных Штатов по Исламской Республике стал бы крупнейшей атакой со времен Второй мировой войны. По его словам, Вашингтон отговаривали от ударов «многие» посредники, в том числе Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар.

«Многие позвонили. Я не хочу использовать слово "умоляли", но некоторые, в частности Иран, не хотели, чтобы по ним наносили удар, и они сказали, что хотят поговорить», — рассказал президент США.

Ранее Трамп назвал двуличными власти Ирана из-за отрицания ими ведения переговоров с США. До этого представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран не ведет никаких переговоров с Вашингтоном и поддерживает контакты только с Оманом.

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