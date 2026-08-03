Трамп заявил о последнем шансе для Ирана

Трамп назвал текущие переговоры последним шансом Ирана заключить сделку с США

Президент США Дональд Трамп назвал текущие переговоры с Ираном последней возможностью Тегерана заключить сделку с Вашингтоном. Он заявил об этом в беседе с журналистами, передает РИА Новости.

«Это последний шанс​​​... Это их последняя возможность подписать хороший документ», — сказал Трамп.

Американский лидер также сообщил, что отмененный удар Соединенных Штатов по Исламской Республике стал бы крупнейшей атакой со времен Второй мировой войны. По его словам, Вашингтон отговаривали от ударов «многие» посредники, в том числе Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар.

«Многие позвонили. Я не хочу использовать слово "умоляли", но некоторые, в частности Иран, не хотели, чтобы по ним наносили удар, и они сказали, что хотят поговорить», — рассказал президент США.

Ранее Трамп назвал двуличными власти Ирана из-за отрицания ими ведения переговоров с США. До этого представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран не ведет никаких переговоров с Вашингтоном и поддерживает контакты только с Оманом.