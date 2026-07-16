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00:49, 4 августа 2026 (обновлено: 00:55, 4 августа 2026)Бывший СССР

Раскрыты изменения в действиях ВСУ при Драпатом

Посол РФ Мирошник: ВСУ после назначения Драпатого усилили удары по гражданским объектам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Михаил Драпатый

Михаил Драпатый. Фото: Reuters

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал, что изменилось в действиях Вооруженных сил Украины (ВСУ) после назначения Михаила Драпатого главнокомандующим. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Мирошник уточнил, что после назначения Драпатого ВСУ усилили удары по гражданским объектам. По его мнению, подобные тенденции появились еще при бывшем министре обороны Украины Михаиле Федорове.

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«Упор на терроризм, на войну с гражданскими объектами и гражданскими лицами был сделан именно при Федорове и сейчас поддерживается и расширяется Драпатым», — отметил он.

Федорова отправили в отставку 15 июля. Одной из причин его увольнения называли постоянные конфликты с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским.

Позже президент Украины Владимир Зеленский уволил Сырского с поста главкома ВСУ. Вместо него эту должность занял Михаил Драпатый.

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