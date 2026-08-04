На Украине заявили о грядущей сложной зиме

Премьер Украины Корецкий заявил о нехватке 650 млн евро для энергетики

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что энергетический сектор страны испытывает нехватку финансирования. Его слова приводит ТАСС.

Корецкий заявил, что необеспеченная потребность украинской энергетики в преддверии отопительного сезона достигает порядка 650 миллионов евро. По его словам, Фонд поддержки энергетики Украины уже собрал более двух миллиардов евро, однако этого недостаточно.

«Темпы мобилизации помощи нельзя снижать. Эта зима объективно будет сложной», — отметил он.

Ранее эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик заявил, что главными рисками для энергетики Украины станут морозы, удары и исчерпание газа. До этого Новик сообщил, что состояние энергетической инфраструктуры Украины к середине 2026 года можно оценить как хронически дефицитное.