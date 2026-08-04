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03:40, 4 августа 2026Бывший СССР

В Латвии задумались о полном закрытии границы с Белоруссией

Кулбергс: Правительство Латвии рассмотрит вопрос о полном закрытии границы с Белоруссией
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Правительство Латвии рассмотрит полное закрытие границы с Белоруссией. Об этом порталу LETA сообщил премьер-министр республики Андрис Кулбергс.

По его словам, задуматься о полном закрытии латвийско-белорусской границы правительству предложило МВД Латвии. Вопрос будет рассмотрен на заседании 4 августа.

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«Страна должна использовать все доступные решения для укрепления безопасности и снижения давления миграции», — сказал Кулбергс.

Премьер отметил, что основанием для подобных решений должны служить факты и статистика. По его мнению, следует оценить, способствуют ли такие меры снижению нагрузки на границу и инфраструктуру республики.

31 июля министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава заявил, что латвийско-белорусская граница закрыта. Депутат белорусского парламента Олег Гайдукевич назвал закрытие границы издевательством над людьми, поскольку на это решение, по его словам, не было никакой причины.

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