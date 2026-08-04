В Латвии задумались о полном закрытии границы с Белоруссией

Кулбергс: Правительство Латвии рассмотрит вопрос о полном закрытии границы с Белоруссией

Правительство Латвии рассмотрит полное закрытие границы с Белоруссией. Об этом порталу LETA сообщил премьер-министр республики Андрис Кулбергс.

По его словам, задуматься о полном закрытии латвийско-белорусской границы правительству предложило МВД Латвии. Вопрос будет рассмотрен на заседании 4 августа.

«Страна должна использовать все доступные решения для укрепления безопасности и снижения давления миграции», — сказал Кулбергс.

Премьер отметил, что основанием для подобных решений должны служить факты и статистика. По его мнению, следует оценить, способствуют ли такие меры снижению нагрузки на границу и инфраструктуру республики.

31 июля министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава заявил, что латвийско-белорусская граница закрыта. Депутат белорусского парламента Олег Гайдукевич назвал закрытие границы издевательством над людьми, поскольку на это решение, по его словам, не было никакой причины.