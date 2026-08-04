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04:15, 4 августа 2026Ценности

59-летняя Памела Андерсон в полупрозрачном наряде снялась для Vogue

59-летняя актриса Памела Андерсон в откровенном платье Fendi снялась для журнала Vogue
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @vogueaustralia

Канадская и американская актриса и фотомодель Памела Андерсон в откровенном наряде снялась для австралийской версии журнала Vogue. Фото опубликовано на сайте глянцевого издания.

59-летнюю звезду телесериала «Спасатели Малибу» и киноленты «Голый пистолет» запечатлели в блестящем платье Fendi, сшитом из полупрозрачной ткани. При этом стилист Харриет Кроуфорд подобрал к образу Андерсон бежевые туфли и тонкие золотые браслеты Pandora.

Кроме того, знаменитость сфотографировалась в юбке и топе Dior, сквозь прозрачную ткань которых просвечивали бюстгальтер First Thing и трусы Skims.

Ранее сообщалось, что Памела Андерсон снялась в рекламе бренда Aerie, отказавшись от макияжа и ретуши. В ролике актриса иронизировала над фотосессиями брендов, которые создавались с помощью искусственного интеллекта. Известно, что знаменитость борется с использованием нейросетей в рекламе, о чем неоднократно говорила в интервью.

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