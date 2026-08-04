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04:48, 4 августа 2026Интернет и СМИ

Telegram пропал из AppStore

Telegram пропал из AppStore, пожаловались пользователи iOS
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Пользователи iOS заметили, что мессенджер Telegram пропал из магазина приложений AppStore. В этом убедился корреспондент «Ленты.ру».

При попытке найти Telegram в AppStore по соответствующему запросу поиск выдает другие популярные соцсети. Мессенджер также отсутствует в топе загрузок приложений.

При переходе с официального сайта появляется надпись «Страница, которую вы ищете, не найдена». При попытке зайти на страницу Telegram через поиск в браузере отображается сообщение о том, что приложение недоступно.

Официальных заявлений от Apple и Telegram на этот счет пока не было.

Ранее стало известно, что основателю Telegram Павлу Дурову (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в России предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности. Он объявляется в международный розыск.

25 июня из AppStore пропали несколько сервисов VK: «VK Музыка», «VK Мессенджер» и «VK Видео». Позднее было удалено и главное приложение VK. Компания назвала действия американской корпорации неприемлемыми и ничем не мотивированными.

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