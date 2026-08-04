Депутат Журова: 40-дневный план Зеленского не возымел никакого действия

Президент Украины Владимир Зеленский своим планом хотел воздействовать на мирных людей, но его старания не возымели никакого действия, заявила депутат Госдумы Светлана Журова. В комментарии «Ленте.ру» она подвела итог ранее утвержденной Украиной 40-дневной операции против России.

26 июня Зеленский согласовал и утвердил план против Москвы. СБУ должна была провести его за 40 дней. По словам украинского лидера, эта операция была якобы «нацелена на прекращение» конфликта.

«Россия точно не пойдет на уступки Украины, и Зеленский это видит. Все в любом случае понимают, что мы должны достигнуть наших целей. Он же этот план делал для того, чтобы ему денег дали и оружие, и теперь ему придется отчитаться перед западными странами, но предъявить нечего», — объяснила Журова.

Ранее сенатор Григорий Карасин назвал завершенный 40-дневний план Зеленского человеконенавистническим. По его словам, операция, если и была, вела только к обострению конфликта и новому кровопролитию.