БПЛА атаковали Ленинградскую область. Есть пострадавший, повреждена складская зона. Что известно?

Над Ленинградской областью сбили 17 беспилотников, пострадал один человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью и утром 4 августа предприняли попытку атаковать Ленинградскую область при помощи дронов. В результате атаки зафиксированы повреждения на земле, пострадал один человек.

БПЛА атаковали складскую зону

Изначально губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что в небе над Ленобластью было уничтожено шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Тогда он уточнял, что боевая работа продолжается.

Позднее появилась информация уже о 15 сбитых БПЛА. В том же сообщении Дрозденко уточнил, что одной из целей атаки противника стала складская зона в Тосненском районе области.

Зафиксировано повреждение в складской зоне рядом с населенным пунктом Красный Бор в Тосненском районе Александр Дрозденко губернатор Ленинградской области

Губернатор не уточнил характер зафиксированных повреждений.

Сколько человек пострадали при атаке на Ленобласть?

Последнее сообщение о работе систем противовоздушной обороны над регионом появилось в Telegram-канале Дрозденко в 06:33 по московскому времени. Тогда губернатор сообщил об отбое беспилотной опасности, уточнив, что всего было уничтожено 17 украинских беспилотников. Также появилась информация о пострадавших.

Один человек пострадал. Информация уточняется Александр Дрозденко губернатор Ленинградской области

Беспилотная опасность в регионе действовала на протяжении двух с половиной часов.

БПЛА атаковали Воронежскую, Тульскую и Ростовскую области

Помимо Ленинградской области под огнем оказались еще три российских региона — Воронежская, Тульская и Ростовская области. Над Воронежской и Тульской областями системы противовоздушной обороны уничтожили по три беспилотника.

Самый массированный налет пришелся на Ростовскую область. По словам губернатора Юрия Слюсаря, всего за ночь над регионом было сбито около 40 дронов в девяти районах области.