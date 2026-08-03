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22:25, 3 августа 2026 (обновлено: 22:34, 3 августа 2026)Россия

В Белгородской области дрон взорвался во дворе частного дома. Пострадали трехлетний ребенок и его бабушка

В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал трехлетний ребенок и его бабушка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Трехлетний ребенок и его бабушка пострадали при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на хутор Первомайский Краснояружского округа в Белгородской области. Об этом сообщили в оперативном штабе по российскому региону.

В хуторе Первомайский Краснояружского округа дрон взорвался во дворе частного дома. Трехлетний мальчик получил множественные осколочные ранения, а его бабушка — проникающее ранение брюшной полости

оперативный штаб Белгородской области

Состояние обоих пострадавших оценивается как тяжелое. После оказания необходимой помощи ребенок будет переведен из Краснояружской ЦРБ в детскую областную клиническую больницу.

Накануне в Валуйском округе Белгородской области украинский беспилотник ударил рядом с детской площадкой. Жертвой атаки стала 13-летняя девочка. Также при ударе ВСУ пострадали две девочки семи и девяти лет, их госпитализировали.

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Дроны разбили окна и сожгли машины

В поселке Пролетарский Ракитянского округа от удара дрона были разбиты окна частного дома, рассказали в оперштабе. Также повреждения получили забор и автомобиль в Шебекино, там два дрона атаковали частный дом. Огнем была уничтожена хозпостройка.

В районе села Доброе Шебекинского округа в результате детонации FPV-дрона огнем уничтожен грузовой автомобиль. В селе Белянка дрон атаковал машину — транспортное средство повреждено

оперативный штаб Белгородской области

В селе Новая Таволжанка при ударе FPV-дрона пробита крыша частного дома. В поселке Октябрьский Белгородского округа вследствие атаки беспилотника посечены окна, кровля частного дома, а также сгорел автомобиль. В селе Бессоновка от удара FPV-дрона разбиты стекла и посечен кузов машины.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за день перехватили и уничтожили 58 украинских беспилотников над территорией России, отчитались в Минобороны РФ. Дроны были поражены в период с 08:00 до 20:00 над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областями, Краснодарским краем и Черным морем.

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ВСУ выпустили в сторону России управляемые авиабомбы, американские снаряды и сотни БПЛА

Вооруженные силы Украины за последние сутки выпустили в сторону России авиабомбы, американские снаряды и сотни беспилотных летательных аппаратов, рассказали в Минобороны.

Средства ПВО сбили пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, произведенной в США, семь управляемых авиабомб, а также 651 беспилотник самолетного типа.

В ночь на понедельник, 3 августа, системы ПВО сбили над регионами России 131 беспилотник ВСУ. Под удары попали территории 11 российских регионов — Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, а также Тульской областей, Краснодарского края и Республики Крым.

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