Трехлетний ребенок пострадал при атаке ВСУ на российский регион

Трехлетний ребенок и его бабушка пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Трехлетний ребенок и его бабушка пострадали при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на хутор Первомайский Краснояружского округа в Белгородской области. Об этом сообщили в канале оперативного штаба российского региона в «Максе».

В оперштабе уточнили, что мальчик получил множественные осколочные ранения, а его бабушка — проникающее ранение брюшной полости.

Пострадавших отвезли в Краснояружскую ЦРБ, их состояние оценивается как тяжелое. После оказания необходимой помощи ребенка переведут в детскую областную клиническую больницу, пенсионерку — в Ракитянскую ЦРБ, добавили в белгородском оперштабе.

До этого сообщалось, что украинский беспилотник ударил рядом с детской площадкой под Белгородом. Тогда не удалось спасти 13-летнего школьника.