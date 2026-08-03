Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:44, 3 августа 2026 (обновлено: 20:50, 3 августа 2026)Россия

Трехлетний ребенок пострадал при атаке ВСУ на российский регион

Трехлетний ребенок и его бабушка пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Трехлетний ребенок и его бабушка пострадали при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на хутор Первомайский Краснояружского округа в Белгородской области. Об этом сообщили в канале оперативного штаба российского региона в «Максе».

В оперштабе уточнили, что мальчик получил множественные осколочные ранения, а его бабушка — проникающее ранение брюшной полости.

Пострадавших отвезли в Краснояружскую ЦРБ, их состояние оценивается как тяжелое. После оказания необходимой помощи ребенка переведут в детскую областную клиническую больницу, пенсионерку — в Ракитянскую ЦРБ, добавили в белгородском оперштабе.

До этого сообщалось, что украинский беспилотник ударил рядом с детской площадкой под Белгородом. Тогда не удалось спасти 13-летнего школьника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Мерцу угрожает отставка. Как его уход с поста канцлера Германии повлияет на отправку западных войск и военной помощи на Украину?
    В Минобороны отчитались о перехваченных за день украинских дронах
    Зеленский уволил постпреда Украины при ЮНЕСКО
    Назван срок прихода похолодания в Москву
    Ариана Гранде приостановит карьеру на фоне обвинений в пропаганде анорексии
    Глюкоза в откровенном виде пришла в магазин
    Юрист объяснила права арендатора при смерти собственника квартиры
    Трехлетний ребенок пострадал при атаке ВСУ на российский регион
    Стали известны подробности вызова российского дипломата в МИД Швеции
    Посол Украины в США прокомментировала свою отставку
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok