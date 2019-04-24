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Из жизни
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00:32, 4 августа 2026Из жизни

Мужчина похитил 15-летнюю школьницу и насиловал ее четыре года

В США мужчина похитил 15-летнюю школьницу и четыре года держал взаперти
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Tinnakorn jorruang / Shutterstock / Fotodom

В США арестовали мужчину из штата Виргиния, который похитил 15-летнюю школьницу, четыре года держал ее взаперти в своем доме и насиловал. Об этом пишет The Washington Post.

Джонайя Уокер, которой сейчас 19 лет, была найдена полицией в мае. Девушка пропала из своего дома в Милуоки, штат Висконсин, 23 июня 2022 года.

По данным следствия, Уокер похитил 37-летний Оуэн Ларс Андерсон. Он ее отвез в свой дом в городе Блаксберг в Виргинии, где держал все это время.

В мае девушка сама позвонила в полицию и рассказала, что ее похитили. Она заявила, что познакомилась с Андерсоном в сети, когда ей было 12 лет. Она жаловалась на родителей, а мужчина говорил, что никогда не будет обижать ее. Он стал просить, чтобы она прислала ему свои фото в обнаженном виде, а позже стал шантажировать ее.

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После похищения Андерсон, по словам Уокер, держал ее взаперти, не давал ходить в школу, подвергал физическому и сексуальному насилию.

Мужчина находится под стражей. В общей сложности мужчине предъявлены обвинения по 60 пунктам в двух штатах. Его обвиняют в похищении и совращении несовершеннолетней, жестоком обращении с детьми, а также в хранении детской порнографии.

Ранее сообщалось, что в США нашли женщину, которая считалась пропавшей без вести 24 года. 64-летняя американка заявила, что не знала о поисках.

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