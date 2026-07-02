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Из жизни
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14:22, 2 июля 2026Из жизни

Таинственно исчезнувшую девушку нашли через четыре года

В США нашли 19-летнюю девушку, которая таинственно исчезла в 2022 году
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

В США нашли девушку из американского штата Висконсин, которая таинственно исчезла из дома четыре года назад. Об этом пишет New York Post.

19-летняя Джониа Уокер пропала из дома в городе Милуоки 23 июня 2022 года. Мать девушки рассказала, что в последний раз видела ее, когда уходила на работу. Уокер еще была в постели. Они несколько раз созванивались, но потом школьница перестала брать трубку. Днем Уокер должна была встретиться с отцом, но не приехала.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как девушка вышла из дома около половины третьего дня с большим рюкзаком. С тех пор о ней не было никакой информации. Сейчас полиция Милуоки объявила, что Уокер найдена живой и здоровой. Место ее нахождения пока не раскрывается, однако известно, что она нашлась еще в мае.

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