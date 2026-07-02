Таинственно исчезнувшую девушку нашли через четыре года

В США нашли 19-летнюю девушку, которая таинственно исчезла в 2022 году

В США нашли девушку из американского штата Висконсин, которая таинственно исчезла из дома четыре года назад. Об этом пишет New York Post.

19-летняя Джониа Уокер пропала из дома в городе Милуоки 23 июня 2022 года. Мать девушки рассказала, что в последний раз видела ее, когда уходила на работу. Уокер еще была в постели. Они несколько раз созванивались, но потом школьница перестала брать трубку. Днем Уокер должна была встретиться с отцом, но не приехала.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как девушка вышла из дома около половины третьего дня с большим рюкзаком. С тех пор о ней не было никакой информации. Сейчас полиция Милуоки объявила, что Уокер найдена живой и здоровой. Место ее нахождения пока не раскрывается, однако известно, что она нашлась еще в мае.

Ранее сообщалось, что в США нашли женщину, которая числилась пропавшей без вести 24 года. 64-летняя американка заявила, что не знала о поисках.