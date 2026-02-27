Реклама

19:12, 27 февраля 2026Из жизни

Пропавшая 24 года назад женщина нашлась живой и удивилась поискам

Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Bumble Dee / Shutterstock / Fotodom

62-летняя американка, которую нашли живой спустя почти четверть века после исчезновения, заявила, что не знала о ее поисках. Об этом сообщает Daily Mail.

Мишель Хандли Смит пропала в штате Северная Каролина в декабре 2001 года — она уехала за рождественскими покупками и не вернулась. 24 года ее средняя дочь Аманда вела страницу в соцсетях, посвященную поискам матери, давала интервью и не теряла надежды. Женщину искало ФБР и локальные службы. Ее случайно обнаружили лишь в начале 2026 года. Однако сама Смит уверяет, что понятия не имела, что ее разыскивают. «Я честно, на 100 процентов не знала, что меня любят и ждут. Когда я уходила, мое душевное состояние было таким, что я думала, это единственный выход», — сказала она журналистам.

После исчезновения Смит, по ее словам, много лет путешествовала в трейлере с мужчиной, который «помог ей снова почувствовать себя человеком». Она вернулась в Северную Каролину. Женщина сильно удивилась, когда детективы постучали в дверь ее трейлера. Сейчас Смит уже восстановила контакт с Амандой и надеется на примирение, хотя признается, что раздавлена осознанием, что ее столько лет искали. Никаких обвинений в связи с самим исчезновением женщине не предъявят. Однако ей предстоит появиться в суде из-за старого штрафа за вождение в нетрезвом виде.

Ранее в США спустя 40 лет полиция разыскала пропавшую в трехлетнем возрасте Мишель Ньютон и предъявила обвинения ее матери. Женщина уехала с ребенком, солгав отцу, что они будут ждать его на новом месте.

