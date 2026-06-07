На Украине раскрыли настоящий смысл письма Зеленского Путину

Страна.ua: Зеленский, направляя письмо Путину, не надеялся на встречу с ним

Президент Украины Владимир Зеленский в действительности не надеялся на встречу с президентом России Владимиром Путиным, направляя ему письмо. На это указало украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«И письмо, и другие заявления Зеленского о необходимости личной встречи с Путиным не означают, что президент Украины действительно надеется встретиться с президентом РФ, чтоб о чем-то с ним договориться», — указано в публикации.

По мнению журналистов, письмо украинского лидера носило исключительно информационный характер. Оно должно было продемонстрировать, что якобы Россия, а не Украина, тормозит переговорный процесс. Кроме того, настоящими адресатами сообщения был не Путин, а президент США Дональд Трамп, российское и украинское общество, считают в издании.

Ранее украинцев и европейские страны назвал адресатами письма Зеленского французский генерал запаса Оливье Кемпф. Он прямо подчеркнул, что этим сообщением украинский лидер хотел указать на возможность скорого завершения конфликта.