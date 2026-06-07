Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:10, 7 июня 2026Бывший СССР

На Украине раскрыли настоящий смысл письма Зеленского Путину

Страна.ua: Зеленский, направляя письмо Путину, не надеялся на встречу с ним
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Henry Nicholls / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в действительности не надеялся на встречу с президентом России Владимиром Путиным, направляя ему письмо. На это указало украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«И письмо, и другие заявления Зеленского о необходимости личной встречи с Путиным не означают, что президент Украины действительно надеется встретиться с президентом РФ, чтоб о чем-то с ним договориться», — указано в публикации.

По мнению журналистов, письмо украинского лидера носило исключительно информационный характер. Оно должно было продемонстрировать, что якобы Россия, а не Украина, тормозит переговорный процесс. Кроме того, настоящими адресатами сообщения был не Путин, а президент США Дональд Трамп, российское и украинское общество, считают в издании.

Ранее украинцев и европейские страны назвал адресатами письма Зеленского французский генерал запаса Оливье Кемпф. Он прямо подчеркнул, что этим сообщением украинский лидер хотел указать на возможность скорого завершения конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали о разбитом элитном подразделении ВСУ

    Противники конфликта с Россией устроили «онлайн-революцию» на Украине

    На Украине раскрыли настоящий смысл письма Зеленского Путину

    В Польше пришли в ярость из-за приезда Буданова в страну

    Бездомные собаки напали на одного из богатейших российских экс-депутатов

    Россиян предупредили о росте скидок на машины с пробегом

    Раскрыта стоимость прохода судов по Ормузскому проливу

    Машино-места в новостройках Москвы за год подорожали почти в 1,5 раза

    Россиян пригласили на экскурсии по историческим местам столицы

    Названа дата принятия решения по открытию всех пляжей Анапы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok