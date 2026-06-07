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13:41, 7 июня 2026Мир

Во Франции сделали неожиданное заявление о письме Зеленского Путину

Генерал Кемпф: Письмо Зеленского Путину написано для украинцев и Европы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетПМЭФ

Фото: Adam Berry / Getty Images

Письмо, которое написал украинский лидер Владимир Зеленский, адресовано не столько президенту России Владимиру Путину, сколько Европе и украинцам. Такое мнение выразил французский генерал запаса Оливье Кемпф, передает Le Figaro.

«Здесь речь идет о трех адресатах: украинское общественное мнение, европейские союзники и, в некоторой степени, [президент США] Дональд Трамп. Но с точки зрения Владимира Зеленского, главный адресат — это общественное мнение», — указал он.

Кемпф обратил внимание, что послание содержит в себе «совсем не миролюбивые формулировки в адрес Путина», которые вряд ли прозвучали бы, если бы Зеленский действительно хотел обратиться к президенту России с предложением о встрече. По его словам, цель письма заключается в попытке внушить украинцам мысль, что «еще не все потеряно, а также дать надежду на скорое окончание конфликта».

5 июня Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прокомментировал письмо Зеленского. заметив, что послание содержит очевидные «элементы хамства».

Он также добавил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским. Он пояснил, что еще до письма украинский лидер просил его о встрече через неназванного российского бизнесмена. Президент России подчеркнул, что прямо на следующий день после этой просьбы Вооруженные силы Украины ударили по Старобельску.

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