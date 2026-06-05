«Письмо с элементами хамства». Путин прокомментировал послание Зеленского и дал ответ по поводу встречи с ним

Путин на ПМЭФ заявил, что не видит смысла во встрече с Зеленским

Президент России Владимир Путин прокомментировал открытое письмо от главы Украины Владимира Зеленского. Своей реакцией российский политик поделился в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава государства заявил, что бегло посмотрел послание украинского лидера во время переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. «Мне вчера еще мой пресс-секретарь Песков показал это письмо, честно говоря, я не успел посмотреть. Сегодня с утра мне Песков опять эту бумажку подсунул, я ее посмотрел, так, бегло, но тем не менее», — признался политик. Комментируя содержимое послания, политик заметил, что письмо Зеленского содержит очевидные «элементы хамства». Он раскритиковал выбранный главой Украины способ общения, а также заметил, что в условиях текущего конфликта не стоило переходить к публичной дискуссии.

4 июня Зеленский опубликовал открытое письмо Путину с призывом к прямым переговорам. Украинский политик предложил главе России встретиться лично, чтобы обсудить детали завершения конфликта.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Путин оценил возможность личной встречи с Зеленским

Говоря о послании украинского лидера, Путин сообщил, что Зеленский предложил ему личную встречу якобы для обсуждения урегулирования конфликта. Политик подчеркнул, что пока не видит смысла в прямых переговорах.

При этом глава государства подчеркнул, что никогда не отказывался от встречи с Зеленским. Однако встречаться, чтобы «из пустого в порожнее перекладывать», он не намерен, поскольку Москва уже знакома с таким сценарием.

Путин добавил, что еще до письма украинский лидер просил его о встрече через российского бизнесмена. По его словам, несколько недель назад один предприниматель сообщил о запланированной встрече с Киевом. Тогда украинские политики попросили его передать российскому руководству свои намерения. Президент подчеркнул, что прямо на следующий день после этой просьбы Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Старобельску.

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Глава государства заметил, что бизнесмен не смог дать ответа на этот вопрос, а после Путин больше не стал связываться с ним по данной теме.

Президент ответил на критику в письме

Комментируя открытое послание Зеленского, Путин порассуждал о своем возрасте. Отвечая на критику в письме, он подчеркнул, что знает множество других политических деятелей, являющихся его ровесниками.

Глава государства подчеркнул, что в политике важен не возраст, а дееспособность и работоспособность. В ответ на слова Зеленского о слишком долгом пребывании у власти политик посоветовал украинскому лидеру «не бояться и идти на выборы», в противном же случае удерживание власти в стране должно считаться узурпацией.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Кроме того, российский президент упрекнул Зеленского в незнании ситуации на фронте. Он сообщил, что в письме президент Украины усомнился в готовности ВС России взять под контроль территории ЛНР и ДНР, и напомнил, что территория ЛНР с 1 апреля и так полностью контролируется российскими военными. При этом до полного освобождения ДНР остаются мене 15 процентов.