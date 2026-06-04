Зеленский опубликовал открытое письмо Путину с призывом к прямым переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо российскому лидеру Владимиру Путину, в котором предложил начать прямой переговорный процесс между Украиной и Россией и провести личную встречу для обсуждения завершения конфликта. Документ опубликован на сайте президента Украины.

Он заявил, что Украина готова к полному прекращению огня на весь период переговоров, а контроль за соблюдением перемирия, по его мнению, могли бы обеспечить США. Также Киев предлагает обмен военнопленными по формуле «всех на всех», возвращение гражданских лиц и детей, а затем обсуждение долгосрочных гарантий безопасности.

В письме Зеленский предложил определить конкретную дату встречи и отметил, что она могла бы пройти в Швейцарии, Турции или одной из арабских стран. По его словам, к двустороннему формату впоследствии могли бы присоединиться США и европейские государства как потенциальные гаранты будущих договоренностей.

Ранее Путин порассуждал о своих словах при подписании мирного соглашения с Украиной. «Слава богу, все закончилось», — такие слова сказал бы российский лидер.