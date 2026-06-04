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21:16, 4 июня 2026Бывший СССР

Путин порассуждал о своих словах при подписании мирного соглашения с Украиной

Путин заявил, что при подписании мира с Украиной сказал бы «слава богу, все закончилось»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума порассуждал о своих словах при подписании мирного соглашения с Украиной, передает РИА Новости.

«Слава богу, все закончилось», — такие слова сказал бы российский лидер.

Он также добавил, что подписание соглашения с Киевом стало бы документом исторического значения, однако подписывать его Москва хотела бы с легитимным представителем украинской власти.

Ранее Путин заявил, что обсуждать кандидатуру переговорщика от Европы по урегулированию конфликта на Украине можно на уровне МИД или спецслужб, но им должен стать человек, которому можно доверять.

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