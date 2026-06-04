Путин озвучил требование к переговорщику от Европы по Украине

Путин: Переговорщиком от Европы по Украине должен быть человек, которому можно доверять

Обсуждать кандидатуру переговорщика от Европы по урегулированию конфликта на Украине можно на уровне МИД или спецслужб, но им должен стать человек, которому можно доверять. Об этом в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Естественно, мы хотим понять, кто бы это мог быть. И повторяю еще раз, это все-таки должны быть люди, которым можно доверять. Это же рабочий момент. Об этом можно поговорить тихо, спокойно, ну, скажем, на уровне министерства иностранных дел или на уровне спецслужб», — сказал глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что Москва готова к возобновлению диалога с европейскими странами, если кто-либо в Евросоюзе сочтет это целесообразным.

Ранее Путин заявил, что Евросоюз сам должен определить переговорщика по вопросу Украины. Он добавил, что выбор встречаться или нет с предложенным ЕС кандидатом остается за Москвой.