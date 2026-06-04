ПМЭФ-2026. День второй

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20:46, 4 июня 2026Мир

Путин озвучил требование к переговорщику от Европы по Украине

Путин: Переговорщиком от Европы по Украине должен быть человек, которому можно доверять
ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Валерий Шарифулин / POOL / РИА Новости

Обсуждать кандидатуру переговорщика от Европы по урегулированию конфликта на Украине можно на уровне МИД или спецслужб, но им должен стать человек, которому можно доверять. Об этом в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Естественно, мы хотим понять, кто бы это мог быть. И повторяю еще раз, это все-таки должны быть люди, которым можно доверять. Это же рабочий момент. Об этом можно поговорить тихо, спокойно, ну, скажем, на уровне министерства иностранных дел или на уровне спецслужб», — сказал глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что Москва готова к возобновлению диалога с европейскими странами, если кто-либо в Евросоюзе сочтет это целесообразным.

Ранее Путин заявил, что Евросоюз сам должен определить переговорщика по вопросу Украины. Он добавил, что выбор встречаться или нет с предложенным ЕС кандидатом остается за Москвой.

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