Путин высказался о кандидатуре переговорщика от ЕС

Путин: ЕС сам должен определить переговорщика по вопросу Украины

Европейский союз (ЕС) сам должен определить переговорщика по вопросу Украины. Об этом заявил журналистам в Астане президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Правы те в Евросоюзе, кто говорит, что они сами должны определять переговорщика, мы им не назначаем», — сказал российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что Европа пока никого не предлагает в качестве переговорщика. Он добавил, что выбор встречаться или нет с этим кандидатом остается за Москвой.

При этом Путин отметил, что на его предложение кандидатуры бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в Европе была и положительная реакция.

Ранее президент России назвал бредом заявления европейских политиков о подготовке к войне с Россией. Он добавил, что у России никогда не было агрессивных намерений в отношении европейских стран.