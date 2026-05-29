Путин высказался о кандидатуре переговорщика от ЕС

Европейский союз (ЕС) сам должен определить переговорщика по вопросу Украины. Об этом заявил журналистам в Астане президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
«Правы те в Евросоюзе, кто говорит, что они сами должны определять переговорщика, мы им не назначаем», — сказал российский лидер.
Глава государства подчеркнул, что Европа пока никого не предлагает в качестве переговорщика. Он добавил, что выбор встречаться или нет с этим кандидатом остается за Москвой.
При этом Путин отметил, что на его предложение кандидатуры бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в Европе была и положительная реакция.
Ранее президент России назвал бредом заявления европейских политиков о подготовке к войне с Россией. Он добавил, что у России никогда не было агрессивных намерений в отношении европейских стран.