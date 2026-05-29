Укравший 42 миллиона долларов сотрудник ЦРУ обманывал власти США 29 лет

Укравший 42 миллиона долларов сотрудник ЦРУ Раш обманывал власти США 29 лет

Высокопоставленный сотрудник ЦРУ, который украл более 42 миллионов долларов (2,9 миллиарда рублей), обманывал власти США 29 лет. Об этом сообщает CBS News.

За решеткой оказался Дэвид Дж. Раш, который служил в штате Вирджиния и, согласно обвинительному заключению, имел доступ к секретной информации. С ноября 2025 года по март 2026-го Раш неоднократно обращался к руководству с просьбами предоставить ему золотые слитки и наличные деньги, которые якобы были нужны для служебных надобностей.

Однако во время обыска дома бывшего разведчика 18 мая агенты ФБР обнаружили 303 золотых слитка, каждый из которых весил около килограмма. Также следователи нашли два миллиона долларов наличными. Кроме того, у Раша изъяли 35 дорогих наручных часов, многие из которых были марки Rolex.

Помимо этого выяснилось, что вся его карьера была основана на подложных документах. В частности, ФБР утверждает, что при зачислении в ВМС США в 1997 году Раш предоставил поддельный диплом Университета Клемсона. Благодаря этому он был повышен в звании в 2004-м. В ЦРУ Раш служил с 2009 года, причем при устройстве предоставил поддельный диплом Политехнического института Ренсселера в Нью-Йорке и фальшивый документ об окончании Школы повышения квалификации офицерских кадров ВМС. В 2018 году, перед назначением на руководящую должность, мошенник заявил, что окончил школу летчиков-испытателей ВВС США, что также является ложью.

Раш отказался от предварительного судебного слушания. Первое заседание по его делу пройдет 5 июня. Как пишет The Washington Post, история Раша ставит под сомнение качество отбора кандидатов, поступающих на службу в американскую разведку.

