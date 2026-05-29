Путин оценил потери Армении в случае выхода страны из ЕЭАС

Путин: Армения может лишиться 14 % ВВП в случае выхода из ЕЭАС

Членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) позволяет получать Армении ряд льгот, в том числе относительно низкие цены на энергоносители. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит «Интерфакс».

Среди других преференций он отметил упрощенный доступ товаров из Армении на российский рынок и рынки других стран объединения, а также рынки тех государств, с которыми заключено соглашение о свободной торговле. Кроме того, Армения получает значительную выгоду от инвестиций России, напомнил Путин.

Суммарные накопленные инвестиции в Армению оцениваются в 4,9 миллиарда долларов. Из них подавляющая часть (86 процентов) — российские вложения, отметил Путин. В случае выхода из ЕАЭС Армения, по разным оценкам, рискует лишиться 14 процентов ВВП, констатировал он.

Напряженность в отношениях между Россией и Арменией возникла на фоне стремления Еревана изменить внешнеполитический курс и сделать акцент на евроинтеграцию. Одновременное нахождение постсоветской страны в ЕАЭС и ЕС — невозможно, предупреждали в Кремле, призывая власти Армении определиться с выбором. Одним из главных последствий для Еревана в случае выхода из ЕАЭС официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала приостановку долгосрочного соглашения о поставках российского газа по льготной цене.