Назван коварнейший вид алкоголизма

Психолог Климов: О пивном алкоголизме говорит появление пивного живота и отеков

Коварнейшим видом алкоголизма является пивной, рассказал психолог Ярослав Климов. В беседе с UfaTime.ru он назвал причины и симптомы этого вида зависимости.

По его словам, многие воспринимают пиво как безобидный напиток, поэтому часто пьют его, но не считают свою привычку алкоголизмом. Как уточнил Климов, зависимость могут не признавать даже те, кто ежедневно выпивают по одному-два литра пива.

Однако психолог заверил, что пивной алкоголизм тоже существует. Его признаками он назвал ежедневное употребление даже небольшого объема пива, невозможность расслабиться или снять стресс без этого напитка, появление пивного живота, отеков и одышки. Кроме того, со временем человек начинает увеличивать количество алкоголя и испытывать раздражительность, если ему не удалось выпить.

Климов добавил, что пивной алкоголизм может привести хроническому панкреатиту, циррозу печени, гипертонии и инфарктам в молодом возрасте, сахарному диабету второго типа, а также тяжелому поражению сердца. «Любой регулярный прием алкоголя опасен. Если вы замечаете, что "без пива вечер не вечер" — это уже серьезный сигнал», — заключил специалист.

Ранее врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев назвал компонент алкоголя, который несет в себе наибольший вред. Любой алкогольный напиток содержит этанол, который в целом оказывает единый эффект в виде привыкания и формирования зависимости, объяснил он.

