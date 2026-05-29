Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:35, 29 мая 2026Забота о себе

Назван коварнейший вид алкоголизма

Психолог Климов: О пивном алкоголизме говорит появление пивного живота и отеков
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Коварнейшим видом алкоголизма является пивной, рассказал психолог Ярослав Климов. В беседе с UfaTime.ru он назвал причины и симптомы этого вида зависимости.

По его словам, многие воспринимают пиво как безобидный напиток, поэтому часто пьют его, но не считают свою привычку алкоголизмом. Как уточнил Климов, зависимость могут не признавать даже те, кто ежедневно выпивают по одному-два литра пива.

Однако психолог заверил, что пивной алкоголизм тоже существует. Его признаками он назвал ежедневное употребление даже небольшого объема пива, невозможность расслабиться или снять стресс без этого напитка, появление пивного живота, отеков и одышки. Кроме того, со временем человек начинает увеличивать количество алкоголя и испытывать раздражительность, если ему не удалось выпить.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия:почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
2 октября 2022

Климов добавил, что пивной алкоголизм может привести хроническому панкреатиту, циррозу печени, гипертонии и инфарктам в молодом возрасте, сахарному диабету второго типа, а также тяжелому поражению сердца. «Любой регулярный прием алкоголя опасен. Если вы замечаете, что "без пива вечер не вечер" — это уже серьезный сигнал», — заключил специалист.

Ранее врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев назвал компонент алкоголя, который несет в себе наибольший вред. Любой алкогольный напиток содержит этанол, который в целом оказывает единый эффект в виде привыкания и формирования зависимости, объяснил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Можем сровнять с землей всех». Путин высказался о переговорах по Украине, угрозах в адрес России и вероятности войны с Европой

    Минобороны Украины предупредило о риске атак 30-31 мая

    Россиянин придумал необычный способ борьбы с гниющим мусором у дома

    Названы разрешенные для купания места в Москве

    Бывшая жена Дмитрия Пескова показала фигуру в бикини на отдыхе

    В Киеве прогремели взрывы

    Подросток осквернил памятник Ленину в российском регионе

    В глубинах океана обнаружили неизвестных науке акулу-призрака и шар смерти

    Назван коварнейший вид алкоголизма

    В Иране раскрыли детали проекта соглашения с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok