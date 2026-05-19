06:00, 19 мая 2026

Назван несущий в себе наибольший вред компонент алкоголя

Врач Исаев: В контексте привыкания для мозга не существует безопасного алкоголя
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Sungmoon Han / Shutterstock / Fotodom

Любой алкогольный напиток содержит этанол, который в целом оказывает единый эффект в виде привыкания и формирования зависимости, рассказал врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев. Мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Исаева, когда говорят о наиболее высоких рисках, чаще всего имеют в виду крепкие алкогольные напитки: водку, виски, коньяк и другие виды алкоголя с высокой концентрацией этанола. Он объяснил, что высокий процент спирта дает быстрое повышение уровня алкоголя в крови и более выраженный эффект опьянения за короткое время. Это усиливает нейробиологическое подкрепление: мозг быстрее связывает употребление с ощущением облегчения, расслабления или эйфории.

«Не менее значимую проблему представляют пиво и вино. Их часто воспринимают как социально приемлемый или даже "безопасный" алкоголь, что снижает психологическую настороженность. В результате употребление становится регулярным, встроенным в повседневность: ежедневный бокал вина вечером, привычка расслабиться с бутылкой пива после работы. С точки зрения нейробиологии зависимость формируется не только через силу опьянения, но и через повторяемость сценария», — рассказал Исаев.

Для мозга не существует «безопасного» алкоголя с точки зрения риска привыкания: этанол остается одним и тем же психоактивным веществом независимо от формы подачи.

Руслан Исаевнарколог

Отдельную проблему, по словам врача, представляют сладкие коктейли и алкогольные энергетики. Он объяснил, что сахар, вкусовые добавки и стимуляторы маскируют действие этанола, из-за чего человек субъективно не чувствует сильного опьянения и может употребить больше. Это повышает риск как токсического воздействия вплоть до отравления, так и формирования аддиктивного поведения, предупредил нарколог.

Ранее ученые выяснили, что даже умеренное употребление пива и крепких напитков повышает риск преждевременной смерти. В работе использовали данные почти 341 тысячи участников британского биобанка, за которыми наблюдали в среднем более 13 лет.

