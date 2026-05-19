Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:32, 19 мая 2026Бывший СССР

Зеленского уличили в лицемерии из-за русского языка

Азаров назвал лицемерием общение украинских властей на русском
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Расшифровка «пленок Миндича» показала лицемерие Владимира Зеленского и всей украинской верхушки, которая общается исключительно на русском языке, а не на украинском. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Замечу, что все вот эти бандиты — Зеленский, [бизнесмен Тимур] Миндич, [бизнесмен Александр] Цукерман, [бывший глава офиса Зеленского Андрей] Ермак - разговаривали исключительно на русском языке. Это лицемерие», — сказал он.

По его словам, они также несут ответственность за то, что раскручивали ненависть украинцев к русским, «то есть к самим себе».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала общение Зеленского и премьера Армении Николы Пашиняна на английском. «Это какое-то дешевое шоу. Это было издевательство над народами как Украины, которые в большинстве своем говорят на русском, так и Армении», — подчеркнула дипломат.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы не дружим против кого-либо». Путин обратился к гражданам Китая перед поездкой в Пекин

    В Москве любовник расправился с ушедшей от мужа женщиной

    Samsung похоронит популярную серию смартфонов

    Зеленского уличили в лицемерии из-за русского языка

    В России призвали в два раза увеличить пособие по уходу за детьми до полутора лет

    Соискателей сезонной подработки предупредили о росте вакансий мошенников

    Основатель мегацеркви поделился порнороликом в соцсетях

    В США сделали мрачный вывод о Зеленском после освобождения Ермака

    В Подмосковье начали собирать электромобили для полиции

    Назван несущий в себе наибольший вред компонент алкоголя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok