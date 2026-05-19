Азаров назвал лицемерием общение украинских властей на русском

Расшифровка «пленок Миндича» показала лицемерие Владимира Зеленского и всей украинской верхушки, которая общается исключительно на русском языке, а не на украинском. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Замечу, что все вот эти бандиты — Зеленский, [бизнесмен Тимур] Миндич, [бизнесмен Александр] Цукерман, [бывший глава офиса Зеленского Андрей] Ермак - разговаривали исключительно на русском языке. Это лицемерие», — сказал он.

По его словам, они также несут ответственность за то, что раскручивали ненависть украинцев к русским, «то есть к самим себе».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала общение Зеленского и премьера Армении Николы Пашиняна на английском. «Это какое-то дешевое шоу. Это было издевательство над народами как Украины, которые в большинстве своем говорят на русском, так и Армении», — подчеркнула дипломат.