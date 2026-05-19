Россиян предупредили об опасности сочетания кофе с лекарствами

Врач Шаповаленко заявила, что кофе в сочетании с лекарствами повреждает желудок

Врач Татьяна Шаповаленко предупредила россиян об опасности употребления кофе вместе с лекарствами. Об этом она рассказала в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи пожаловалась на то, что испытывает изжогу, тяжесть и боли в желудке после того, как утром выпьет кофе и примет таблетки для суставов. «Кофе прежде всего содержит кофеин. Кофеин вызывает сужение сосудистого русла и тем самым повреждает слизистую желудка. Если вы пьете кофе натощак (…) и после этого добавляете еще таблетки, повреждающее действие усиливается», — объяснила Шаповаленко негативный эффект сочетания этого напитка с препаратами.

Врач заявила, что утром сначала нужно плотно позавтракать, после чего принять лекарства и только потом можно выпить чашку кофе.

