Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:30, 19 мая 2026Интернет и СМИ

Россиян предупредили об опасности сочетания кофе с лекарствами

Врач Шаповаленко заявила, что кофе в сочетании с лекарствами повреждает желудок
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Studio Neeby / Shutterstock / Fotodom

Врач Татьяна Шаповаленко предупредила россиян об опасности употребления кофе вместе с лекарствами. Об этом она рассказала в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи пожаловалась на то, что испытывает изжогу, тяжесть и боли в желудке после того, как утром выпьет кофе и примет таблетки для суставов. «Кофе прежде всего содержит кофеин. Кофеин вызывает сужение сосудистого русла и тем самым повреждает слизистую желудка. Если вы пьете кофе натощак (…) и после этого добавляете еще таблетки, повреждающее действие усиливается», — объяснила Шаповаленко негативный эффект сочетания этого напитка с препаратами.

Врач заявила, что утром сначала нужно плотно позавтракать, после чего принять лекарства и только потом можно выпить чашку кофе.

Ранее врач общей практики и телеведущий Александр Мясников прокомментировал утверждение Минздрава России о том, что частое употребление кофе снижает шансы забеременеть. Он заступился за этот популярный напиток.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД заявили о самой масштабной атаке ВСУ на Москву

    В Иране подготовились к новой атаке США

    По делу о расправе над аниматорами на Кубани появились новые подробности

    Россиян предупредили об аномалиях в ближайшие дни

    В Минобороны раскрыли подробности ночных налетов украинских БПЛА на Россию

    Украину уличили в минировании границы с Приднестровьем

    Французский теннисист снял шорты во время матча и получил предупреждение

    Разработчик российских процессоров пообещал заменить чипы от Nvidia

    Объект российской промышленности загорелся после удара ВСУ

    Россиянам рассказали о снижении платы за ЖКУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok