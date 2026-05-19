Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:12, 19 мая 2026Экономика

Разработчик российских процессоров пообещал заменить чипы от Nvidia

«Байкал Электроникс» анонсировал выпуск специальных чипов для ИИ к 2030 году
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Freepik

Российский разработчик процессоров «Байкал Электроникс» намерен к 2029-2030 годам создать два специализированных чипа для искусственного интеллекта (ИИ), которые будут совместимы с программами, написанными под продукты от американской Nvidia. Об этом в комментарии изданию CNews рассказал гендиректор компании Андрей Евдокимов.

По его словам, процессор Baikal-AI-E1000 станет аналогом модуля Nvidia Jetson Orin NX, предназначенного для работы на периферийных устройствах, а не в центрах обработки данных. Вторым продуктом он назвал дискретный графический ускоритель для серверов Baikal-AI-D1000, призванный заменить Nvidia L40S.

Проекты находятся на разных стадиях разработки. Через три-четыре года «Байкал Электроникс» хочет предложить готовый программно-аппаратный комплекс для национальных дата-центров, предназначенных для искусственного интеллекта.

«Байкал электроникс» создана в 2012 году. В линейке компании есть такие процессоры, как Baikal-T, Baikal-M и Baikal-S, а также микроконтроллер Baikal-U. Однако с 2022 года их производство поставлено на паузу, потому что тайванская TSMC полностью прекратила сотрудничать с заказчиками из России, а найти другие производственные мощности не удалось.

Эксперты, опрошенные изданием, назвали разработку российских аналогов чипов Nvidia прагматичным и своевременным шагом, который уже привлек внимание рынка. В то же время они отмечают, что компании придется кратно снизить стоимость своей продукции, чтобы сделать ее востребованной за пределами государственного сектора. Каким образом на каких мощностях «Байкал Электроникс» намерен производить процессоры, не уточняется.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД заявили о самой масштабной атаке ВСУ на Москву

    В Минобороны раскрыли подробности ночных налетов украинских БПЛА на Россию

    Украину уличили в минировании границы с Приднестровьем

    Французский теннисист снял шорты во время матча и получил предупреждение

    Разработчик российских процессоров пообещал заменить чипы от Nvidia

    Объект российской промышленности загорелся после удара ВСУ

    Россиянам рассказали о снижении платы за ЖКУ

    Мужчина заразил женщину герпесом во время секса и попал под суд

    Ветеран СВО рассказал о бое с бойцами ВСУ на кладбище

    Москвичей предупредили о 30-градусной жаре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok