07:38, 19 мая 2026Бывший СССР

В МИД заявили о самой масштабной атаке ВСУ на Москву

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на прошлой неделе провели самую масштабную беспилотную атаку на Москву и Подмосковье. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«На прошедшей неделе формирования Киева совершили самую масштабную атаку на Москву и Московскую область. Целями ударов стали спальные кварталы и районы плотной жилой застройки», — сказал он.

По его словам, в сторону Москвы было выпущено не меньше сотни дронов. Он подчеркнул, что в результате атаки погибли и пострадали мирные жители.

Ранее движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли из-за атаки украинских беспилотников. Жителей города призвали воздержаться от поездок в направлении столицы или выбирать маршруты, минуя этот участок.

