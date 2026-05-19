В Минобороны раскрыли подробности ночных налетов украинских БПЛА на Россию

Минобороны: В течение прошедшей ночи над регионами РФ сбили 315 украинских БПЛА

В течение прошедшей ночи над регионами Российской Федерации (РФ) сбили 315 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Такие подробности вражеских налетов раскрыли в Минобороны, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что дроны были перехвачены и ликвидированы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями.

Кроме того, беспилотники пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край и Республику Крым. Дроны сбивали в течение ночи и над акваторией Азовского моря.

Все уничтоженные беспилотники относились к самолетному типу, указали в Минобороны.

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 265 беспилотников над российскими регионами.