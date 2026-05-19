Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:23, 19 мая 2026Россия

В Минобороны раскрыли подробности ночных налетов украинских БПЛА на Россию

Минобороны: В течение прошедшей ночи над регионами РФ сбили 315 украинских БПЛА
Майя Назарова

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В течение прошедшей ночи над регионами Российской Федерации (РФ) сбили 315 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Такие подробности вражеских налетов раскрыли в Минобороны, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что дроны были перехвачены и ликвидированы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями.

Кроме того, беспилотники пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край и Республику Крым. Дроны сбивали в течение ночи и над акваторией Азовского моря.

Все уничтоженные беспилотники относились к самолетному типу, указали в Минобороны.

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 265 беспилотников над российскими регионами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД заявили о самой масштабной атаке ВСУ на Москву

    Раненый российский боец сбил дрон ВСУ неожиданным предметом

    Собянин назвал число сбитых с начала суток на подлете к Москве беспилотников

    Россияне начали отказываться от черной икры

    Посол Украины описал помощь от Германии словами больше, чем когда-либо

    Российская певица впервые обратилась к фанатам после задержания

    Поставки пива из постсоветской страны в Россию взлетели

    ВС России уничтожили ударами ФАБ бойцов спецподразделения «Альфа» СБУ

    Бойцы ВСУ атаковали украинских волонтеров с гуманитарным грузом

    Раскрыта длительность полового акта у «скорострелов»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok