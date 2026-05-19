В России стартовали учения по применению ядерных сил

09:21, 19 мая 2026

Минобороны России сообщило о старте учений по применению ядерных сил
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото. Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В Вооруженных силах России стартовали учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Об этом сообщило российское Минобороны, пишет РИА Новости.

Как рассказали в ведомстве, учения пройдут с 19 по 21 мая. В них примут участие Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. В мероприятиях задействуют 64 тысячи военнослужащих, свыше 7800 единиц вооружений, военной и специальной техники, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, в том числе 8 ракетных подводных лодок стратегического назначения.

В рамках учений проведут проверку готовности воинских частей ядерных сил к выполнению задач, а также пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории России.

Днем ранее аналогичные учения начались в Белоруссии. В Минобороны республики заявили, что мероприятия проводятся в рамках Союзного государства.

17 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ядерное сдерживание является краеугольным камнем национальной безопасности страны. По его словам, ядерной державе нельзя угрожать.

