Трамп предложил Си Цзиньпину вместе сотрудничать с Путиным по одному вопросу

FT: Трамп предложил Си Цзиньпину вместе с Путиным сотрудничать против МУС
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / Pool / Reuters

Президент США Дональд Трамп предложил председателю КНР Си Цзиньпину вместе с российским лидером Владимиром Путиным сотрудничать против Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По словам нескольких человек, знакомых с оценкой США саммита в Пекине, предложение Трампа о том, что трем лидерам следует сотрудничать против Международного уголовного суда, прозвучали в ходе широкомасштабных переговоров, которые касались в том числе Украины.

Однако источник не уточняет, что именно ответил китайский лидер на это предложение главы Белого дома.

Ранее аналитики оценили прибытие Путина в Пекин 19 мая, спустя три дня после отъезда Трампа. По их мнению, эта ситуация подтверждает уникальное место, которое Китай занял в мировой геополитике.

